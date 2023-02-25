Мия кривляется, как мама: Прилучный взял с собой детей на работу после обвинений Муцениеце (фото)

Павел Прилучный стал одним из самых известных актеров в стране. Звезда сериала «Мажор» в прошлом году снова женился. Его избранница Зепюр Брутян недавно рассекретила свою беременность.

На этом фоне первая жена актера Агата Муцениеце призналась, что он пропустил день рождения сына Тимофея, а дочка страдает, так как родители не воссоединятся.