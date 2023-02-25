Мия кривляется, как мама: Прилучный взял с собой детей на работу после обвинений Муцениеце (фото)

Павел Прилучный стал одним из самых известных актеров в стране. Звезда сериала «Мажор» в прошлом году снова женился. Его избранница Зепюр Брутян недавно рассекретила свою беременность.
На этом фоне первая жена актера Агата Муцениеце призналась, что он пропустил день рождения сына Тимофея, а дочка страдает, так как родители не воссоединятся.
Однако на днях Павел взял детей к себе домой. А накануне он даже согласился привезти их на работу. Мия не скрывала своего счастья. Она кривлялась на камеру. Доволен был и Тимофей. Они сидели в гримерном вагончике, пока папа снимался. При этом малыши успели найти себе целую гору сладостей. Прилучный был удивлен их смекалкой.
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«Дети изъявили желание ехать с папой на работу. Делаем ставки, на сколько их хватит? 3 часа моя ставка, кто больше?» – написал он.
Поклонники восхитились тем, как подросли дети. Многие отметили, что дочка копия мамы.
«Они очень скучали без вас», «Мия так похожа на маму тут», «У Мии мамины выходки везде кривляется», «Папа вам не мама, надолго их хватит! Видно, как с папой дети кайфуют!» — стали писать подписчики.
Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды