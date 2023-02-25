«Мерзкие поступки останутся с ними»: Черно, жена Черкасова, Голд и другие звезды «Дома-2» поддержали Африкантову после измены Капаклы

Рыдающая Марина Африкантова из «Дома-2» на днях сообщила подписчикам, что разводится с Ромой Капаклы из-за того, что тот изменил ей с Таней Мусульбес.

Мусульбес, в свою очередь, отрицает факт измены и говорит, что просто полежала рядом с Капаклы на кровати. К тому же, по словам Тани Мусульбес, к разводу Марины и Ромы она точно не имеет никакого отношения, так как этот брак уже давно был обречен.

Несмотря на оправдания Мусульбес, той в Сети устроили травлю. Марину Африкантову, напротив, поддерживают всем миром.

В комментариях в микроблоге Марины Африкантовой отметились звезды «Дома-2» - Саша Черно, Таня Строкова, Настя Балинская, Кристина Черкасова и многие другие. Все они поддерживают Марину после измены Капаклы, утверждая, что та достойна лучшего.

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