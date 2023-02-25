«Мерзкие поступки останутся с ними»: Черно, жена Черкасова, Голд и другие звезды «Дома-2» поддержали Африкантову после измены Капаклы

Рыдающая Марина Африкантова из «Дома-2» на днях сообщила подписчикам, что разводится с Ромой Капаклы из-за того, что тот изменил ей с Таней Мусульбес.
Мусульбес, в свою очередь, отрицает факт измены и говорит, что просто полежала рядом с Капаклы на кровати. К тому же, по словам Тани Мусульбес, к разводу Марины и Ромы она точно не имеет никакого отношения, так как этот брак уже давно был обречен.
Несмотря на оправдания Мусульбес, той в Сети устроили травлю. Марину Африкантову, напротив, поддерживают всем миром.
В комментариях в микроблоге Марины Африкантовой отметились звезды «Дома-2» - Саша Черно, Таня Строкова, Настя Балинская, Кристина Черкасова и многие другие. Все они поддерживают Марину после измены Капаклы, утверждая, что та достойна лучшего.
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«Моя девочка! Я целиком и полностью на твоей стороне. Ты невероятно добрая, светлая, красивая, умная. Ты достойна намного большего, и все ждет тебя впереди. Держись, моя хорошая. Душой мы все с тобой. И все получат по заслугам», - написала Анастасия Голд.
«Маришка, ты сильная, и все у тебя будет супер. Заюзанная фраза, но все, что ни делается, все к лучшему. Все у тебя будет хорошо. Мы тебя любим, и мы с тобой», - высказалась Татьяна Строкова
«Маринчик, ты такая умничка, будешь сиять еще ярче. Ты со всем справишься, а их мерзкие поступки останутся с ними навсегда», - поддержала Марину жена Андрея Черкасова Кристина.
«Все будет хорошо, моя девочка!» - пообещала Африкантовой Саша Черно.