«Ноги раздвигаются на полный размах»: Волочкова продемонстрировала свое «межножье»: все в отключке

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитостью. Она регулярно оказывается в центре скандалов. В этом году балерина успела отдохнуть на Мальдивах и выдумать скорую свадьбу. Также блондинка продолжает делится откровенными фото. Недавно появились слухи, что у звезды проблемы со здоровьем.
На этот раз Волочкова раскинула ноги в шпагате прямо на диване. Она снова похвасталась своей растяжкой. Артистка не скрыла свое «межножье». Блондинка была в шортиках лимонного цвета. Она кокетливо улыбнулась в камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мои золотые, все те, кому неймется, и те, кто берет на себя роль врачей и ставят мне диагнозы, кто во что горазд. Могу сказать. Не переживайте. У меня все прекрасно! Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим. Бегу на репетицию.
Их осталось пять до спектакля 2 марта в Красногорске. Кому неймется, завидуйте молча и кусайте локти. А если что-то вам во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом. А я жду моих зрителей на спектакле. А шпагат-то домашний зачетный? Присылайте фото ваших стройных шпагатов. Не забудьте вытягивать колени и стопы! И тонкая талия стройная важна», – написала звезда.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды