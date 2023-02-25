«Он появился в нашей жизни и принес беды»: мама Африкантовой вмешалась в скандал после измены Капаклы с Мусульбес

Скандал, связанный с экс-участниками «Дома-2» Мариной Африкантовой, ее мужем Ромой Капаклы и Татьяной Мусульбес, набирает обороты.
Марина Африкантова заявила, что они с Ромой Капаклы больше не вместе, поскольку муж изменил ей с Таней Мусульбес. Таня в свою защиту рассказала, что у нее с Ромой ничего не было, а их брак с Мариной уже давно дал трещину.
В конфликт вмешалась мама Марины Африкантовой Татьяна. Женщина дала понять, что ненавидит зятя, который испортил жизнь ее дочери, просто используя Марину, а не любя ее.
«Он появился в нашей жизни и принес только беды, одни беды! У него нет ума, нет стимула быть лучшим! За кадром Рома жестокий человек, беспонтовый. Он вцепился в Марину, чтобы за ее счет делать свои дела — набрал подписчиков, квартиру получил. Ну сиди тихо, уважай человека, благодаря которому ты поднялся. Мозги у него тупые! Глупый необразованный человек! Это туфта! Он никто и звать его никак!» - высказалась в Сети Татьяна Африкантова.
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Напомним, Татьяна Африкантова никогда не скрывала, что недолюбливает зятя. Особенно сильно отношения Ромы Капаклы с тещей испортились после жуткого ДТП, в котором Марина и Рома чудом остались живы. Осенью 2020 года пара попала в аварию, возвращаясь из Санкт-Петербурга. За рулем «Мерседеса», который принадлежал Марине, был Рома Капаклы. Он гнал по трассе со скоростью 200 километров в час и не справился с управлением.