«Он появился в нашей жизни и принес беды»: мама Африкантовой вмешалась в скандал после измены Капаклы с Мусульбес

Скандал, связанный с экс-участниками «Дома-2» Мариной Африкантовой, ее мужем Ромой Капаклы и Татьяной Мусульбес, набирает обороты.

Марина Африкантова заявила, что они с Ромой Капаклы больше не вместе, поскольку муж изменил ей с Таней Мусульбес. Таня в свою защиту рассказала, что у нее с Ромой ничего не было, а их брак с Мариной уже давно дал трещину.

В конфликт вмешалась мама Марины Африкантовой Татьяна. Женщина дала понять, что ненавидит зятя, который испортил жизнь ее дочери, просто используя Марину, а не любя ее.