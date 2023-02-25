Семейная идиллия: моложавая Кудрявцева отметилась на прогулке с Макаровым и подросшей дочкой

На этот раз Лера решила развеять слухи. Она провела 24 февраля с семьей. Телеведущая отправилась на прогулку с Макаровым и четырехлетней дочкой Марией. Они отправились в ресторан. Блондинка облачилась в принтованный плащ из денима и ботинки на шнуровке. Мария предстала в кремовых джоггерах и пуховике. В таком же спортивном стиле оделся муж звезды.

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