Семейная идиллия: моложавая Кудрявцева отметилась на прогулке с Макаровым и подросшей дочкой

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает следить за фигурой и молодостью кожи. Ведущая шоу «Секрет на миллион регулярно оказывается на публике. При этом уже полгода ходят слухи, что ее брак с молодым хоккеистом Игорем Макаровым находится на грани развода. Дважды звезда ездила в отпуск без супруга.
На этот раз Лера решила развеять слухи. Она провела 24 февраля с семьей. Телеведущая отправилась на прогулку с Макаровым и четырехлетней дочкой Марией. Они отправились в ресторан. Блондинка облачилась в принтованный плащ из денима и ботинки на шнуровке. Мария предстала в кремовых джоггерах и пуховике. В таком же спортивном стиле оделся муж звезды.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники пришли в восторг от пары. Многие отметили, что 51-летняя Лера выглядит моложе мужа.
«Что-то папа такой серьезный», «Лера для своего возраста прекрасно выглядит», «Маша — это нечто», «Очень красивая пара и семья! Дочурка прелесть! Счастья», «Лера всегда любуюсь вами, глаз от вас не оторвать, какая же вы красавица», — стали писать подписчики.