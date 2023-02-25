Идеальное тело: Каролина Севастьянова прикрылась белыми тряпицами – сочная плоть пролезла в дырочки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова теперь ставит несколько иные рекорды. Сама себя брюнетка называет чемпионкой по демонстрации купальников.

В микроблоге Каролины Севастьяновой, действительно, снимки в бикини и облегающих откровенных нарядах занимают ведущие места.

Спортсменка обожает демонстрировать свои формы. На одном из фото Каролина Севастьянова позирует в белом бикини. По покрою наряд для пляжа напоминает белые тряпицы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».