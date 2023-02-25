Ампутация, два инсульта и вторичный менингит: что известно о состоянии Костомарова в коме

Роман Костомаров находится в медикаментозной коме: врачи понимают, что пациент не может слишком долгое время пребывать в этом состоянии сна, однако приводить его в чувства большой риск.

Состояние олимпийского чемпиона по прежнему вызывает опасение у медиков. Он перенес ампутацию стоп, и по некоторым данным, операцию на кистях рук. Также есть сведения, что Роман Костомаров перенес два инсульта.

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И после второго приступа, как сообщает источник, у фигуриста произошла закупорка сосудов головного мозга. В реанимации ему провели плазмаферез (очищение крови, - Прим. ред.). Ко всему прочему, у спортсмена диагностировали вторичный менингит.

Врач-кардиолог Людмила Пермякова объяснила, что такое закупорка сосудов головного мозга, и с чем она связана.

«Тромбоз - это сгустки крови, которые передвигаются по сосудам с током крови и застревают в местах, где он неравномерный», - отметила врач.

Тромб перекрывает часть сосудов в результате вся область, которую этот сосуд питал, не получает кровь, а значит и кислород. Сгущение крови может вызвать: воспаление, повышение давления, стресс и травмы.

По материалам sport-express