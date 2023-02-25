Муцениеце в лифчике козырнула рельефным прессом: стянула джинсы на бедра, а там трусы

Агата Муцениеце как могла пыталась наладить отношения с бывшим мужем Павлом Прилучным. Общаться им приходится из-за детей: сына Тимофея и дочки Мии. Не так давно актриса подала иск в суд, чтобы выписать «мажора» из московской квартиры, в которой она живет вместе с детьми. После развода Павел Прилучный оставил себе загородный дом. Возможно на это Агата Муцениеце пошла из-за беременности Зепюр Брутян. Молодая жена «мажора» вот-вот родит.

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