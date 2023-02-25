Лысой головой к камере: Ефременкова из «Дома-2» показала одного из сыновей-близнецов – нежные мгновения

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится в микроблоге кадрами с участием своих сыновей-близнецов.
На этот раз молодая мама показала, как нежничает с одним из малышей после обязательных утренних процедур, связанных с гигиеной.
«Наше доброе утро вам в ленту!» - написала Юлия Ефременкова.
Она развернула сына головой к камере, показав его совершенно лысый затылок.
«Ну что? Мир? Мы подружились? Ты простил мамочку за то, что она тебе почистила носик?» - посюсюкала с сыном Ефременкова.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября. На днях мальчикам исполнилось по пять месяцев.