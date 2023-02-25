Лысой головой к камере: Ефременкова из «Дома-2» показала одного из сыновей-близнецов – нежные мгновения

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится в микроблоге кадрами с участием своих сыновей-близнецов.

На этот раз молодая мама показала, как нежничает с одним из малышей после обязательных утренних процедур, связанных с гигиеной.

«Наше доброе утро вам в ленту!» - написала Юлия Ефременкова.

Она развернула сына головой к камере, показав его совершенно лысый затылок.