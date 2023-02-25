Названа сумма, которую звезда «Кухни» Дмитрий Назаров получал в МХТ до увольнения

Оскандалившийся Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имена Чехова собирается дать гастроли в Израиле. Там у него запланирован тур, который состоится весной. Билеты на его концерты совсем не дешевые: от 3,8 до 5,5 тысяч рублей. Однако если учесть то, что артисту придется оплатить дорогу и аренду залов, заработает он не больше 80 тысяч долларов.

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Не так давно звезда «Кухни» мог похвастаться более богатой жизнью. Так, в МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров получал, и это помимо зарплаты, порядка 160 тысяч рублей за каждый свой выход на сцену. И это конечно копейки по сравнению с тем, сколько актеру платили за съемки в кино и рекламе.

По материалам «РИА ФАН»