«Они приняли решение расходиться»: Мусульбес из «Дома-2» раскрыла правду об отношениях Африкантовой и Капаклы после измены

Жуткий скандал разгорелся в Сети среди бывших участников «Дома-2» и поклонников этого реалити-шоу. На звезду проекта Татьяну Мусульбес обрушились обвинения, что она разбила семью Марины Африкантовой и Ромы Капаклы.

В Сети появилось видео с вечеринки в честь дня рождения Иры Пинчук в Дубае. На кадрах видно, как дважды разведенная Таня Мусульбес флиртует с женатым Ромой Капаклы. Позже рыдающая Марина Африкантова рассказала, что застала Капаклы и Мусульбес в постели.

После жуткого хейта в свой адрес Таня Мусульбес вышла на связь и рассказала свою версию событий. Близости с Ромой у нее было - они просто 15 минут полежали вместе. Марине Африкантовой она не подруга. И ее семью не разрушала. По словам Мусульбес, Капаклы ей рассказал, что у них с Африкантовой уже давно все плохо и они решили разойтись.

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