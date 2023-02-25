В Польше не понравилось: Катя Токарева из «Дома-2» с мужем и сыном эмигрировала в США

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян удивили поклонников новостью о переезде на другой континент. Катя Токарева поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена с полугодовалым сыном Марком в Нью-Йорке.

Катя рассказала, что втроем они переехали в США, и готовились к этому шагу очень давно, просто держали в секрете от публики свои намерения.