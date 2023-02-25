В Польше не понравилось: Катя Токарева из «Дома-2» с мужем и сыном эмигрировала в США

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян удивили поклонников новостью о переезде на другой континент. Катя Токарева поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена с полугодовалым сыном Марком в Нью-Йорке.
Катя рассказала, что втроем они переехали в США, и готовились к этому шагу очень давно, просто держали в секрете от публики свои намерения.
«Наконец-то можно сказать. Мы выиграли ежегодную лотерею green card (вид на жительство в Америке). Заполнили анкету на розыгрыш в 2020 году, проверили выигрыш в мае 2021. Вызвали на собеседование в сентябре 2022. Это был большой путь по документам и т.д., и т.п. Мы его прошли и теперь шагаем в старых ботинках по Нью-Йорку», - написала Катя Токарева в микроблоге.
Катя Токарева с подросшим сыном в Нью-Йорке. Фото: соцсети
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Напомним, Катя Токарева и Юрий Слободян несколько лет назад уехали из России в Польшу. В этой стране летом 2022 года появился на свет их сын Марк. Но судя по всему, паре не понравилось жить в Польше, и они отправились в Америку в поисках лучшей жизни.