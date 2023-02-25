«Встречайте нас!»: уехавший из страны Агутин обратился к людям

54-летний Леонид Агутин вышел на связь с поклонниками в Сети. Оказалось, что артист уже не в России. У него на конец февраля запланированы выступления, и радовать концертами он спешит казахстанских фанатов.

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Следующая на очереди – столица страны. Об этом заявил артист, сопроводит обращение к местной публике своим селфи. Заодно и поблагодарил алматинцев за теплый прием.

«Спасибо огромное, Алматы! Астана, встречайте нас сегодня!» - написал в Telegram Агутин.

Ранее певец был вынужден опровергать развод с Анжеликой Варум. Их давно не было видно вместе, и впервые за долгое время заговорил о жене. Пара вместе уже 25 лет, и артист поздравлял прилюдно свою избранницу.