Новости шоу-бизнеса: Брежнева в долгах, Ахеджаковой немало платили в «Современнике», Клава Кока пострадала от слива

Брежнева задолжала в российскую казну

Сбежавшая в прошлом году из России Вера Брежнева не закрыла долги перед государством. Певица давно и много зарабатывала на российских потребителях. Вскрылось, что ее долг перед налоговой службой составляет около 200 тысяч рублей.

Сколько Ахеджаковой платили в «Современнике»

Лию Ахеджакову в «Современнике» неплохо поощряли – в СМИ попали данные о размере заработной платы актрисы. Ее ежемесячный оклад – почти 45 тысяч, плюс за каждый выход на сцену она получала по 50 тысяч. Также ей положена надбавка в 20% от оклада как народной артистке России. И это – не считая пенсии, которая у 84-летней актрисы немаленькая.

Клава Кока подверглась телефонной атаке

Певица Клава Кока в одночасье лишилась возможности пользоваться своим телефоном. Потому что на нее обрушился шквал звонков – они не прекращались ни днем, ни ночью. Звезда стала жертвой злоумышленников, сливших ее номер в Сеть. Теперь каждый может ей позвонить и, если повезет, услышать ее голос.

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