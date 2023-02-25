Анастасия Волочкова сняла штаны ради круглого прибора: взобралась на кушетку

Балерина Анастасия Волочкова с головой ушла в работу. У нее новая шоу-программа, теперь звезда выступает в паре с актрисой Татьяной Тузовой – они обе выходят на сцену в образах кукол Барби.

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Но шпагатов в жизни Волочковой стало меньше. Сейчас артистка вынуждена поставить на паузу свои 180-градусные эквилибры, потому что старая травма в бедре дает о себе знать. Регулярно Анастасия ходит на процедуры, а подписчикам показывает, как это происходит.

Ради нового аппарата круглой формы Волочкова вновь отложила свои дела и пришла в клинику. Она сняла штаны и осталась в трусиках, взобралась на кушетку и в ожидании процедуры позировала для фото.