Наталья Рудова показала запретное в декольте: белья нет, плоть рвется сквозь хлипкую шнуровку

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова все праздники работает. Актриса задействована в новом проекте, подробности про который пока скрывает. Но с площадки кадрами делится.

Перед сном Рудова пожелала подписчикам в Сети спокойной ночи и сделала селфи. Наталья красиво упаковала пышный бюст в корсет на шнуровке, ослабив петли. Белья на ней не оказалось, а содержимое декольте так и рвется наружу. Это в ее стиле: подразнить своей красивой фигурой и прелестями людей так, чтобы они ночью остались без сна.