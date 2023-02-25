В Сети вычислили любовницу Галустяна: взял с собой в Африку

Фолловеры нашли подозрительным, что бьюти-мастер имеет аккаунт, в котором ни слова не сказано о ее деятельности или профессии. Зато обнаружили там Михаила Галустяна. Фантазия у публики разыгралась не на шутку, и многие теперь уверены, что эта черноглазая красавица с пышными губами – не кто иной, как любовница Галустяна, и шоумен взял ее с собой в Африку не для того, чтобы маникюриться. Люди в открытую пишут ей об этом.

«Прекрасная пара», «А жена Галустяна в курсе?», «А жена не убьет?», «Жена Галустяна в шоке», - пишут под фото люди.

Михаил Галустян, напомним, давно женат на Виктории из Сочи. Она родила ему двоих детей, но шоумен редко выводит ее в свет. Поклонники бьют тревогу и уверены, что Милена угрожает семейному счастью звезды.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»