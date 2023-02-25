Волочкова, подвинься: Бузова на камне задрала юбку, чтобы показать виды под ней – трусов не оказалось

Телеведущая Ольга Бузова несколько недель живет в Африке, где работает над новым сезоном телепроекта про голодных звезд. Артистка при этом живет припеваючи: с утра съемки, днем сафари, вечером развлечения. Она уже познакомилась с окружающими достопримечательностями, измерила высоту водопада и глубину пруда, а теперь опробовала местные валуны на крепкость.

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Взобравшись на один из огромных камней, Бузова задрала юбку настолько сильно, что содержимое под ней стало доступным зрелищем. Кстати, так прославилась Анастасия Волочкова, когда сверкнула промежностью - люди долго гадали, были на ней трусики в тот вечер или нет. Судя по всему, Бузовой захотелось подвинуть Волочкову с пьедестала и занять лидерскую позицию в негласных соревнованиях по оголению интимных мест.