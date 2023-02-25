Состояние Романа Костомарова осложнилось инфекциями: новые подробности

Состояние 46-летнего фигуриста Романа Костомарова усугубилось. Перенесший два инсульта после ампутаций спортсмен столкнулся с внутрибольничной инфекцией. Как сообщает сайт KP.RU, речь идет о стафилококках, стрептококках и более редких видах патологических микроорганизмов.

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Сепсис в организме продолжается, победить его врачи до сих пор не могут. Именно он спровоцировал тромбоз крови, в результате чего случились инсульты.

«Инсульт здесь - не как заболевание сердечно-сосудистой системы, а как осложнение системных нарушений свертывания крови. Если с сепсисом удастся справиться, то можно рассчитывать на благополучное, может быть, и неполное восстановление», - объясняет врач-ангионевролог Евгений Широков сайту «Известия».

Напомним, Костомаров попал в больницу еще 10 января с диагнозом двустороняя пневмония. С тех пор новости о его состоянии появляются печальные.