«Страшная ситуация»: Ирина Пегова стала жертвой преследования

Актриса театра и кино Ирина Пегова является одной из самых любимых россиянами. Звезда сериала «Акушерка» не скрывает, что в свои 44 года хочет женского счастья, но пока ее сердце свободно. И этот статус привел ее к неприятностям.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Оказалось, что Пегова стала жертвой сталкинга. Ее преследует уже давно один навязчивый поклонник. Ситуация поистине жуткая, потому что в ней вскрылись такие подробности, от которых любому может стать не по себе.

«В прошлом году произошла безумно тяжелая, даже страшная ситуация… Один человек знает уже и номер моей машины, и адрес, где я раньше жила, и где я сейчас живу. Приезжает и просто звонит в дверь. Это уже довольно долго продолжается. И ничего с этим нельзя сделать. Все это не в рамках разумного», - призналась Пегова.

Причем, преследователь, судя по всему, не видит ничего странного, и продолжает нарушать личное пространство актрисы. Звезда подчеркивает, что ей в сложившейся ситуации просто необходим защитник.

По материалам сайта «7 дней»