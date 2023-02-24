«Мужику не пристало жаловаться на женщину»: Тарасова грубо высказалась о Плющенко после его поступка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала спортивный скандал, в рамках которого Евгений Плющенко, который подал жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко - за ее слова о том, что у него случилась истерика.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, а Федченко (ее воспитанница победила на этих соревнованиях) назвала это истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские недочеты. Тарасова не поддержала Плющенко в его стремлении защитить свое доброе имя.

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается, - цитирует Татьяну Анатольевну канал «Матч ТВ». - Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко».

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А ведь несколько месяцев назад Тарасова очень уважительно поздравила Плющенко с юбилеем, забыв предыдущие ссоры.