Бритни Спирс назвала любимую песню из своего репертуара, и это далеко не самый популярный трек

Какую из своих песен Бритни Спирс любит больше всего? Oops!…I Did It Again? Baby One More Time? Toxic? Gimme More? Нет.

В новом посте 41-летняя поп-звезда призналась, что для нее номер один – трек The Hook Up с альбома In The Zone 2003 года. Бритни исполняла его только в туре в поддержку той пластинки, и больше песня не получала особого внимания.