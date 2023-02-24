Бритни Спирс назвала любимую песню из своего репертуара, и это далеко не самый популярный трек

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Вы можете даже не знать, что у певицы есть такая композиция.

Какую из своих песен Бритни Спирс любит больше всего? Oops!…I Did It Again? Baby One More Time? Toxic? Gimme More? Нет.

В новом посте 41-летняя поп-звезда призналась, что для нее номер один – трек The Hook Up с альбома In The Zone 2003 года. Бритни исполняла его только в туре в поддержку той пластинки, и больше песня не получала особого внимания.

«Она никогда не выпускалась как сингл, но всегда была моей любимой», — написала Спирс в социальной сети под видео, на котором она танцует в черном коротком платье под The Hook Up.

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Напомним, что, освободившись из-под опеки отца в 2021 году, Бритни записала трек с Элтоном Джоном, но на сцену так и не вернулась. И вообще не похоже, чтобы певица занималась записью новой музыки.

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