Бритни Спирс назвала любимую песню из своего репертуара, и это далеко не самый популярный трек

Какую из своих песен Бритни Спирс любит больше всего? Oops!…I Did It Again? Baby One More Time? Toxic? Gimme More? Нет.
В новом посте 41-летняя поп-звезда призналась, что для нее номер один – трек The Hook Up с альбома In The Zone 2003 года. Бритни исполняла его только в туре в поддержку той пластинки, и больше песня не получала особого внимания.
«Она никогда не выпускалась как сингл, но всегда была моей любимой», — написала Спирс в социальной сети под видео, на котором она танцует в черном коротком платье под The Hook Up.
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Напомним, что, освободившись из-под опеки отца в 2021 году, Бритни записала трек с Элтоном Джоном, но на сцену так и не вернулась. И вообще не похоже, чтобы певица занималась записью новой музыки.