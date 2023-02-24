30 плюс 20 не равно 50: певцу Ар Келли дали еще один большой тюремный срок

Летом 2022 года мы обсуждали, что печально известному американскому певцу дали тюремный срок в 30 лет – почти пожизненное, учитывая, что ему 56 лет. И вот свежие новости из зала суда: этого же артиста осудили еще на 20 лет!

Первый огромный срок ему дали за рэкет и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Новые «двадцать годков» накинули за детскую порнографию и соблазнения несовершеннолетних.

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Правда, как сообщает канал CNN, 19 из 20 лет второго приговора звезда R’n’B будет отбывать одновременно с текущим тюремным заключением. И только один оставшийся год приплюсуется к уже имеющемуся сроку. Хотя сторона обвинения просила дать 25 лет, которые Келли должен был бы отбывать уже после 30-летней отсидки.

Напомним, у этого певца 14 сольных альбомов и три «Грэмми».