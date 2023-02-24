«Когда ты кого-то любишь»: Бруклин Бекхэм набил на плече портрет своей жены Николы Пельтц

В новом интервью у Бруклина Бекхэма спросили, сколько у него татуировок, посвященных жене-актрисе. Неужели около 70, как говорит молва? 23-летний наследник знаменитостей скромно ответил, что нет – всего около 20.

Молодой человек припомнил, что сделал первую тату в честь возлюбленной Николы Пельтц довольно скоро после того, как они начали встречаться, и добавил, что сейчас «наполовину покрыт» рисунками. Бекхэму пришлось признать, что он немного пристрастился к татуировкам.

«Они вызывают сильную зависимость, — сказал Бруклин в YouTube-шоу издания E! News. - Особенно когда ты кого-то любишь. Если ты любишь кого-то, то просто хочешь быть покрыт им везде».

Недавно парень сделал новую большую тату – портрет Николы на правом плече.