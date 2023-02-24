Гузеева откровенно заговорила о своей безработице

Лариса Гузеева за словом в карман не лезет! Телеведущая то и дело остужает пыл хейтеров едким словом. Себя в обиду актриса не даст.
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В последнее время Гузеева не так часто появляется на ТВ. Пока программа «Давай поженимся!» не выходит в эфир и у телеведущей появилось больше времени на себя. Она рассказала поклонникам, чем занята после слухов о безработице.
«Чтобы никто не думал, что раз нет «Давай поженимся!», то уже ничего нет. Просто, я забыла, что, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать, а то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде», — подметила звезда «Жестокого романса», успокоив поклонников.