Гузеева откровенно заговорила о своей безработице

Лариса Гузеева за словом в карман не лезет! Телеведущая то и дело остужает пыл хейтеров едким словом. Себя в обиду актриса не даст.

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В последнее время Гузеева не так часто появляется на ТВ. Пока программа «Давай поженимся!» не выходит в эфир и у телеведущей появилось больше времени на себя. Она рассказала поклонникам, чем занята после слухов о безработице.