Уехала в Европу, наделав долги! Брежнева зарабатывает в России и не платит налоги

Вера Брежнева давно покинула Россию, где долгие годы зарабатывала неплохие гонорары, выступая по городом и весям. Несмотря на то, что артистка, по слухам, обосновалась в Италии, свой бизнес в России она не свернула. Она продолжает зарабатывать на российских покупателях, а вот платить налоги не спешит.

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Как пишут СМИ, у Веры Киперман (фамилия артистки от бывшего мужа-бизнесмена, - Прим. ред.) есть задолженность перед налоговой службой. Она должна порядка 193 тысяч рублей. А так как пенни еще не начислены и судебные приставы пока не заинтересованы в рассмотрении дела, можно сказать, что долг образовался недавно.

Некоторое время назад экс-солистка группы «ВИА Гра» начала торговать декоративной косметикой под собственным брендом VERA by Vera Brezhneva.

Кроме того, певица имеет половину доли в модном бренде женской одежды, созданном вместе с модельером Ханной Хмелевой.

По материалам kp.ru