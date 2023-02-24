«Очищали кровь... у него все в отеках»: что происходит с Романом Костомаровым - последние новости

Состояние Романа Костомарова по-прежнему тяжелое. У него появляются все новые и новые осложнения из-за поражения легких и сепсиса. Фигуристу провели операцию по ампутации стоп, также есть информация, что ему оперировали кисти рук.

Ранее в СМИ писали, что олимпийский чемпион перенес два инсульта подряд, несколько гематом образовались в головном мозге. Фигуристу удалили хрусталик, который ранее был установлен. Таким образом, Костомаров лишился возможности видеть одним глазом.

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Также поступает информация, что спортсмена подключили к ИВЛ. В настоящее время Роман Костомаров пребывает в состоянии медикаментозного сна. Медики считают, что долго держать пациента в коме нельзя, но и приводить его в сознании довольно рискованно.

«Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорит рано... Если иммунная система не сможет бороться, то лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику», - уточнил осведомленный источник.

По материалам iz.ru