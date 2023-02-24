Стало известно, какую пенсию получает 84-летняя Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова продолжает играть на сцене, и это притом, что ей уже исполнилось 84 года. Несмотря на почтенный возраст, актриса ведет активный образ жизни: репетиции, театр - увлекают ее больше, чем съемки в кино.
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В «Современнике» Лия Ахеджакова получала оклад в размере 45 тысяч. За каждый выход на сцену еще 50 тысяч рублей. И это не считая пенсии. От государства артистке положена достойная выплата.
«Плюс пенсия в 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей — московская добавка за звание народной. Кстати, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский эти надбавки не получают, так как их место регистрации — Петербург», — рассказал инсайдер изданию «РИА ФАН».