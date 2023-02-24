Бывший муж Арнтгольц честно рассказал, как общаются его дети от двух разных мам

Иван Жидков - дважды отец. От Татьяны Арнтгольц у него есть дочка Мария, а от модели Лилии Соловьевой - сын Степан. Отпрыски актера живут на разных концах Москвы со своими мамами. Жидков старается забирать детей на уикенды, чтобы могли повидаться.

Арнтгольц не запрещает дочери общаться с родственниками по отцу и своим маленьким братиком. И даже разрешила Маше съездить с папой за границу.

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«Видятся они не очень часто, но, несомненно, видятся. Отношения у них хорошие. Они прекрасно находят общий язык, и нет даже поводов для разногласий, потому что Маша уже взрослая, а Степа еще маленький. Тем более они живут порознь, им нечего делить. Вот, например, летом все вместе мы были в Турции», - отметил Жидков.

По материалам «СтарХит»