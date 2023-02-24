Названа сумма, которую Лия Ахеджакова получала в «Современнике»

84-летняя Лия Ахеджакова, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает играть на сцене. Свежих ролей в кино у актрисы практически нет, зато народная артистка России всегда была любима театральной публикой. СМИ узнали, какую зарплату Ахеджакова получала в «Современнике». Сумма небольшая, но ее можно считать хорошей доплатой к пенсии.

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Оклад актрисы в театре составлял порядка 45 тысяч рублей. Добавьте сюда 20% надбавки — она положена народной артистке России. Далее, каждый выход на сцену добавлял Ахеджаковой еще 50 тысяч. Кроме того, Лия Ахеджакова получает довольно высокую пенсию.

По материалам «РИА ФАН».