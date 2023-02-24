Уступала в красоте утонченной Махидевран! Как на самом деле выглядела Хюррем султан

Неописуемая красавица Махидевран султан обладала куда большим очарованием нежели ее главная соперница Хюррем. Однако сохранить привязанность султана Сулеймана ей не удалось. Славянская фаворитка повелителя добилась того, что тот провел с ней обряд никаха (сыграл свадьбу, - Прим. ред.) и даровал свободу, в то время как во дворец Роксолана попала рабыней.

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Историки считают, что особенной красотой Хюррем султан не обладала. А вот черкешенка Махидевран была поистине прелестным созданием.

Вот что пишут о внешности славянской фаворитки султана Сулеймана: фигура ее была поплывшей, а черты лица — размытыми. Султанша имела довольно крупный круглый нос. Также у Хюррем султан были небольшие, глубоко посаженные глаза и тонкие губы.

Киношники, при съемках «Великолепного века» пошли на хитрость, выбрав на роль Хюррем султан Мерьем Узерли. В сериале ее показали ослепительно красивой.