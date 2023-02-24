Пришлось включить авиарежим: телефонный номер Клавы Коки попал в Сеть

Исполнительница Клава Кока сообщила, что ее личный мобильный номер оказался в общем доступе.

Поэтому Коку стали беспокоить назойливые звонки незнакомых людей.

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«Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне очередных гастролей и после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил еще с этим разбираться... Телефоном пользоваться невозможно», – заявила Клава Кока.