Пришлось включить авиарежим: телефонный номер Клавы Коки попал в Сеть

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети 

Артистка пожаловалась на надоедливых поклонников.

Исполнительница Клава Кока сообщила, что ее личный мобильный номер оказался в общем доступе.

Поэтому Коку стали беспокоить назойливые звонки незнакомых людей.

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«Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне очередных гастролей и после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил еще с этим разбираться... Телефоном пользоваться невозможно», – заявила Клава Кока. 

«Мартовские котики проснулись. Мило?», – добавила Клава в своем микроблоге.

Так знаменитость отреагировала на посыпавшиеся комплименты и приглашения на свидания  по телефону. 

Инцидент произошел во время гастролей Коки. На утро после бессонной ночи из-за случившегося артистке пришлось выступать на концерте в Орле.

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