Легко приготовить дома: эксперты назвали секрет идеальных пельменей

Специалисты рассказали, как сделать домашние пельмени по-настоящими вкусными и такими же красивыми, как магазинные.

Для того, чтобы пельмени получились незабываемыми, стоит взять 600 граммов пшеничной муки высшего сорта, яйцо, две столовые ложки растительного масла, щепотку соли, щепотку сахара и 250 мл воды. Из этих ингредиентов будет сделано тесто для блюда.

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А вот для начинки понадобятся 230 граммов говядины и столько же свинины, головка репчатого лука, 3/4 чайной ложки соли и молотый перец по вкусу.