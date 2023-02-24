Легко приготовить дома: эксперты назвали секрет идеальных пельменей

Пельмени

Пельмени. Фото: Global Look Press 

Получатся не хуже ресторанных.

Специалисты рассказали, как сделать домашние пельмени по-настоящими вкусными и такими же красивыми, как магазинные.

Для того, чтобы пельмени получились незабываемыми, стоит взять 600 граммов пшеничной муки высшего сорта, яйцо, две столовые ложки растительного масла, щепотку соли, щепотку сахара и 250 мл воды. Из этих ингредиентов будет сделано тесто для блюда.

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А вот для начинки понадобятся 230 граммов говядины и столько же свинины, головка репчатого лука, 3/4 чайной ложки соли и молотый перец по вкусу.

Что касается секретных приемов, рекомендуется просеивать муку перед приготовлением теста. Благодаря этому действию тесто получается воздушным.

И для сохранения идеальной формы пельмени хранят под полотенцем. Об этом сообщили marieclaire.ru.

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