«Это безумие»: Рианна рассказала о странном поведении после рождения ребенка

Певица вошла во вкус и готова вновь испытать то, что почувствовала во время первой беременности.

«Это безумие. Так же безумны и первые дни, когда ты вообще не спишь, даже если хочешь. Ты как зомби, просто выполняешь необходимые действия. И ты такая: «Неужели нам можно вернуться домой с этим ребенком? Без врачей, без медсестер, просто одним? Это и есть такая новая жизнь?»», – заявила Рианна.

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