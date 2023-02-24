«Это безумие»: Рианна рассказала о странном поведении после рождения ребенка

Исполнительница Рианна призналась, что буквально не могла наглядеться на своего сына.
Артистка разделила жизнь на до и после появления малыша на свет. К слову, Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky готовятся к рождению второго ребенка.
Певица вошла во вкус и готова вновь испытать то, что почувствовала во время первой беременности.
«Это безумие. Так же безумны и первые дни, когда ты вообще не спишь, даже если хочешь. Ты как зомби, просто выполняешь необходимые действия. И ты такая: «Неужели нам можно вернуться домой с этим ребенком? Без врачей, без медсестер, просто одним? Это и есть такая новая жизнь?»», – заявила Рианна.
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«Ты радуешься, когда у тебя есть время принять душ. Я хорошо помню, как закатила его люльку в ванную, принимала душ и постоянно терла запотевшее стекло, чтобы увидеть его лицо», – призналась певица в беседе с vogue.co.uk.