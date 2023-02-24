«Долго откладывала беременность»: Юлианна Караулова раскрыла подробности семейной жизни

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова. Фото: соцсети 

Певица впервые стала мамой прошлой весной.

Исполнительница Юлианна Караулова объяснила, почему не могла родить раньше 33 лет.

Караулова рассказала, что карьера для нее всегда была на первом месте. Артистка старалась достичь больших высот в профессии. Поэтому впервые стать мамой Юлианне удалось в 33 года.

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 «Я очень долго откладывала беременность, потому что с карьерными моментами пыталась бороться. Я родила в 33. В принципе, поздновато для первого ребенка по меркам российского общества. Если бы у меня не было пунктика гнаться за всем подряд, наверно, я бы раньше стала мамой», – заявила Караулова. 

Караулова призналась, что раньше не могла вынести и два дня выходных без работы. 

«Но потом я как-то расслабилась, потому что поняла — можно быстро перегореть и я видела таких людей в моей профессии. Это, честно говоря, очень страшно. Я так не хочу», – добавила певица в беседе на YouTube-канале «Телеканал КЛЮЧ».

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