«Долго откладывала беременность»: Юлианна Караулова раскрыла подробности семейной жизни

Исполнительница Юлианна Караулова объяснила, почему не могла родить раньше 33 лет.

Караулова рассказала, что карьера для нее всегда была на первом месте. Артистка старалась достичь больших высот в профессии. Поэтому впервые стать мамой Юлианне удалось в 33 года.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».