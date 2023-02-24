Все такой-же вспыльчивый: Муцениеце раскрыла резкую реакцию Прилучного на иск в суд

Агата Муцениеце является одной из известных актрис. Она больше 12 лет строит карьеру в кино. С ней прожил в браке 8 лет Павел Прилучный. Артистка даже родила от него двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Однако в 2020 году они развелись. С наследниками звезда сериала «Мажор» регулярно виделся. Но в прошлом году он женился снова.
Теперь Павел живет с Зепюр Брутян. Она не так давно рассекретила свою беременность. А вот Агата призналась, что бывший муж проигнорировал день рождения сына, хоть его и звали. Более того, актрисе пришлось подать в суд, чтобы выписать актера из квартиры, которую он ей оставил после развода.
Муцениеце призналась, что Прилучный резко отреагировал на ее поступок. Он позвонил и нецензурно выразился.
«Я после того, как бывший использовал в твою сторону нецензурную брань», — написала актриса в соцсети, пока ехала в машине.
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В ролике Агата подпевает строчкам из одной песни, намекая на то, что она вызывает сильные эмоции у ее бывшего супруга.
«Потому что я искусство, вызываю в тебе чувства», — спела она.
Поклонники отметили, что даже спустя годы актер не изменился. Когда Муцениеце ушла от него, то признавалась, что он порой на нее поднимал руку, а также прикладывался к бутылке, что и стало причиной их расставания.