«Вообще не узнала»: Анастасия Решетова удивила необычным образом

На недавних фотографиях Решетова снова отметилась без макияжа. Также Анастасия спросила у своих поклонников, с каким городом она ассоциируется.

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Фолловеры заявили, что Решетова им напоминает южные регионы страны. А кто-то и вовсе не узнал «новую» Настю: