«Вообще не узнала»: Анастасия Решетова удивила необычным образом

Модель Анастасия Решетова опубликовала свежие фотографии в образе молочных оттенков. Однако фолловеры знаменитости дали неоднозначные оценки этому новому луку.
Решетова все чаще стала появляться в социальных сетях без макияжа. Анастасия отмечает, что полюбила свою естественную красоту. И поэтому экс-пассия Тимати не боится демонстрировать лицо без тонны косметики.
На недавних фотографиях Решетова снова отметилась без макияжа. Также Анастасия спросила у своих поклонников, с каким городом она ассоциируется.
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Фолловеры заявили, что Решетова им напоминает южные регионы страны. А кто-то и вовсе не узнал «новую» Настю:
«С Махачкалой», «С южным регионом, однозначно», «Я вас вообще не узнала».
Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова заявила о своем отношении к филлерам и другим процедурам по омоложению.