Словно кукленок: Пэрис Хилтон впервые показал лицо сына, рожденного суррогатной мамой

Лишь в 2012 году именитая блондинка вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Картер Реум. А недавно она стала мамой. Хилтон не захотела рожать сама в 42 года, поэтому обратилась к суррогатной матери. 25 января на свет появился ее первенец.

А теперь светская львица впервые показала лицо малыша. Она устроила фотосессию с крохой и мужем. Мальчика нарядили в белый костюм и шапочку. Наследник звезды дремал на плече мамы.

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