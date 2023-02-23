Словно кукленок: Пэрис Хилтон впервые показал лицо сына, рожденного суррогатной мамой

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон. Фото: Global Look Press

Пара дала необычное имя своему первенцу.

Пэрис Хилтон остается одной из самых известных светских львиц в мире. Она прославилась благодаря реалити-шоу «Простая жизнь» Блондинка поет и  снимается в кино. Звезда имеет целое состояние, так как является правнучкой Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton. Но много лет она не могла найти счастье в личной жизни.

Лишь в 2012 году именитая блондинка вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Картер Реум. А недавно она стала мамой. Хилтон не захотела рожать сама в 42 года, поэтому обратилась к суррогатной матери. 25 января на свет появился ее первенец. 

А теперь светская львица впервые показала лицо малыша. Она устроила фотосессию с крохой и мужем. Мальчика нарядили в белый костюм и шапочку. Наследник звезды дремал на плече мамы. 

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Пэрис Хилтон с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды

«Малыш Феникс. Весь наш мир», – написала счастливая мама.

Пользователи Сети умилились кадрам. многие отметили, что мальчик совсем крошечный. Некоторые посчитали, что уже видят в его лице мамины черты. 

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