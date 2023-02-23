Наталья Рудова в кукольном платье с откровенным декольте блеснула манящей ложбинкой: поздравила мужчин

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Порой она часто ходит на пробы, но получает отказы.
Сама блондинка признавалась, что устала от роли роковых красоток. В обычной жизни она часто носит смелые наряды и следит за фигурой.
23 февраля Наталья решила оригинально поздравить мужчин. Она выложила провокационное фото. Актриса покрасовалась в кукольном платье с белым воротничком. Она блеснула глубоким декольте, игриво смотря в камеру. Блондинка поздравила сильную половину человечества с Днем защитника отечества.
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Многие пользователи Сети отметили, что такое поздравление не может ни радовать. «Просто красотка», «Ну тут все идеально», «Какое декольте», «В прекрасной форме», «Наряд прям отвечает всем желаниям», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды