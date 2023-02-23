Наталья Рудова в кукольном платье с откровенным декольте блеснула манящей ложбинкой: поздравила мужчин

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Порой она часто ходит на пробы, но получает отказы.

Сама блондинка признавалась, что устала от роли роковых красоток. В обычной жизни она часто носит смелые наряды и следит за фигурой.