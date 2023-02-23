Прилучный забрал домой детей от Муцениеце: рисуют для папы и прыгают на диване

А бывшая жена Павла Агата Муцениеце призналась, что он стал редко видеться с детьми и даже пропустил день рождения сына Тимофея, хотя его звали на праздник с новой семьей. Более того, ей пришлось подать в суд, чтобы выписать актера из квартиры, которая досталась ей после развода.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

23 февраля Прилучный все же забрал детей к себе. Он провел с ними праздник. Не только сын, но и дочка Мия нарисовали ему рисунки в честь Дня защитника отечества. А также он позволил им прыгать на диване.