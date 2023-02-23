Прилучный забрал домой детей от Муцениеце: рисуют для папы и прыгают на диване

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Он в год снимается в нескольких проектах. Армия его поклонников только растет. Однако в прошлом году он снова женился. Актер сочетался браком с коллегой Зепюр Брутян. А на днях 27-летняя избранница звезды рассекретила свою беременность.
А бывшая жена Павла Агата Муцениеце призналась, что он стал редко видеться с детьми и даже пропустил день рождения сына Тимофея, хотя его звали на праздник с новой семьей. Более того, ей пришлось подать в суд, чтобы выписать актера из квартиры, которая досталась ей после развода.
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23 февраля Прилучный все же забрал детей к себе. Он провел с ними праздник. Не только сын, но и дочка Мия нарисовали ему рисунки в честь Дня защитника отечества. А также он позволил им прыгать на диване.
Примечательно, что Муцениеце в последнее время переживает из-за дочки. Она заметили, что она грустная. Оказалось, что Мия сильно расстроена, что ее родители не воссоединятся. При этом к Брутян она хорошо относится.