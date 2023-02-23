«Это очень смешно»: Пригожин заснял подросшую внучку Валерии, которая впервые поет

Иосиф Пригожин уже давно счастлив в браке с Валерией. Он почти всегда сопровождает ее на гастролях. Певица также участвует в съемках для ТВ. Однако свободное время она предпочитает посвящать семье. У артистки подрастает внучка Селин. Пара часто приезжает в гости к малышке или забирает ее к себе на выходные.
Примечательно, что Пригожин к девочке относится, как к родной внучке. На этот раз он заснял, как Селин в пижамке поет песню в игрушечный микрофон. Она произносила слова и смеялась. Малышка, как оказалось, знает песни Валерии.
«Певица и битбоксер растет. Селин говорит, что хочет спеть с Валерией в «Крокусе»l 21 апреля. Это очень смешно», – написал Иосиф.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие посчитали, что девочка растет копией бабушки и унаследовала ее талант. «Какая же она бесподобная!», «Бабушкины гены», «Битбоксер отменный уже», «Чудо! Тьфу-тьфу», «Ну она готова бабушку заменить», «Какая прелестная малышка», — стали писать подписчики.