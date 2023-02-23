Сразу после душа: Бородина без юбки оголила свои прелести, не прикрыв сокровенное

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Теперь все чаще Ксения посещает светские рауты. После развода с Курбаном Омаровым она стала выходить в свет и веселиться с подругами. Также звезда стала раскрепощеннее, так как теперь снимается в пикантных фотосессиях.
Примечательно, что на этот раз Бородина с детьми улетела в Дубай. Перед своим 40-летием она решила устроить путешествие. Очередное утро телеведущая встретила в номере отеля. С утра она предстала без макияжа с падчами под глазами. Ксения в одной рубашке засняла себя на камеру. Она оголила изящные бедра, едва прикрыв сокровенное.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая красотка», «Очень стильная», «Ножки идеальные», «Юбку крали?», «Так странно видеть девушку в падчах», «Личные фото скоро начнет выкладывать», «Словно Бузова, только брюнетка», — стали писать пользователи Сети.