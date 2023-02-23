Сразу после душа: Бородина без юбки оголила свои прелести, не прикрыв сокровенное

Примечательно, что на этот раз Бородина с детьми улетела в Дубай. Перед своим 40-летием она решила устроить путешествие. Очередное утро телеведущая встретила в номере отеля. С утра она предстала без макияжа с падчами под глазами. Ксения в одной рубашке засняла себя на камеру. Она оголила изящные бедра, едва прикрыв сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».