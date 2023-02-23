Нюша засняла, как подросший сын бегает по дому и передразнивает отца: только годик, а уже грозит пальчиком

Нюша уже много лет строит карьеру. Она стала популярной певицей. Однако все реже артистка дает концерты. После свадьбы с Игорем Сивовым она успела стать мамой двоих детей. Теперь у нее растет не только дочка Серафима-Симба, но и сын Саффрон, которому всего год. Звезда предпочла с семьей уехать жить в Дубай.
На этот раз Нюша решила выложить домашние кадры. Она подловила детей, которые играли вместе в гостиной. Саффрон в боди побежал к тумбе с телевизором. Сивов сразу закричал ему на английском языке: «No, no, no». За ним повторила сначала дочка, а потом и сын, который решил передразнить отца, показав ему пальчиком. Все в комнате залились хохотом.
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Поклонники восхитились улыбчивым мальчиком. Многие решили, что Саффрон копия отца и уже перенял его манеры. «Ну прям хохотун», «Маленький босс», «Блондинчик растет», «Так классно сказал», «Шикарно получилось», — стали писать подписчики.