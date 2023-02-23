Нюша засняла, как подросший сын бегает по дому и передразнивает отца: только годик, а уже грозит пальчиком

На этот раз Нюша решила выложить домашние кадры. Она подловила детей, которые играли вместе в гостиной. Саффрон в боди побежал к тумбе с телевизором. Сивов сразу закричал ему на английском языке: «No, no, no». За ним повторила сначала дочка, а потом и сын, который решил передразнить отца, показав ему пальчиком. Все в комнате залились хохотом.

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