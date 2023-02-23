«Мой ангелочек»: Ольга Орлова крупным планом засняла спящую в кроватке дочку

Ольга Орлова уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных экс-солисток группы «Блестящие». Уже давно певица ведет шоу «Дом-2». Она смогла подружиться с Ксенией Бородиной и найти себе мужа. А недавно 45-летняя телеведущая стала мамой во второй раз. Она родила дочку, которую назвала Анной.
Примечательно, что Орлова столкнулась с хейтерами. Ее обвиняли в обмане. Якобы телеведущая носила накладной живот, а ребенка родила суррогатная мать. Но сама Ольга смеется над обвинениями. Она делится трогательными кадрами с наследницей. На этот раз певица засняла кроху, которая спала в кроватке. Пока она скрывает ее лицо, но позволила рассмотреть ее щечки.
«Мой ангелочек», – написала звезда.
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Дочка Ольги Орловой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как спит Анна. Многие считают, что она вырастет красавицей. Напомним, что от прошлых отношений у Орловой есть сын Артем. Он давно стал взрослым и строит свою жизнь. По словам телеведущей, наследник рад пополнению в семье.