«Мой ангелочек»: Ольга Орлова крупным планом засняла спящую в кроватке дочку

Примечательно, что Орлова столкнулась с хейтерами. Ее обвиняли в обмане. Якобы телеведущая носила накладной живот, а ребенка родила суррогатная мать. Но сама Ольга смеется над обвинениями. Она делится трогательными кадрами с наследницей. На этот раз певица засняла кроху, которая спала в кроватке. Пока она скрывает ее лицо, но позволила рассмотреть ее щечки.

«Мой ангелочек», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».