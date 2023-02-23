«От фотошопа нога проплыла мимо»: Бузова в мини-бикини игриво намочила свой «плавок» в водопаде

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Примечательно, что она заработала целое состояние и называет себя завидной невестой. Телеведущая в свои 37 лет не перестает удивлять поклонников. Она зачастую носит откровенные наряды. В соцсетях артистка не перестает демонстрировать достоинства своей фигуры.
Уже больше 20 дней Ольга находится в Африке на съемках. Несмотря на плотный график, она находит время для отдыха. Порой артистка купается в местных водоемах или играет в теннис. На этот раз она решила оголить свои прелести, надеть мини-бикини и платье в сетку. Бузова окунула свою пятую точку в воду, игриво открыв рот.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«В Африке фотостудии не нужны, здесь в любом месте красиво! День прожит на полную», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Ольга похорошела. Но некоторые обвинили ее в фотошопе. «Все вроде красиво, но я одна заметила, что там нога мимо проплывает?»," А где то сейчас Валера Леонтьев без концертов... Сеть кто-то украл«, «Спрятала всю сдобу», "«От фотошопа нога проплыла мимо», — стали писать в Сети.