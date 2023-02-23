«От фотошопа нога проплыла мимо»: Бузова в мини-бикини игриво намочила свой «плавок» в водопаде

Уже больше 20 дней Ольга находится в Африке на съемках. Несмотря на плотный график, она находит время для отдыха. Порой артистка купается в местных водоемах или играет в теннис. На этот раз она решила оголить свои прелести, надеть мини-бикини и платье в сетку. Бузова окунула свою пятую точку в воду, игриво открыв рот.

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