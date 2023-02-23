Рудова поразила бесстыдством: задрала ляжки выше головы, показав запретное филе

Наталья Рудова решила нестандартно поздравить своих поклонников с Днем защитника Отечества в соцсетях.

Она написала в своем аккаунте: «Дорогие мужчины, будьте сильными и берегите своих девочек. С праздником!»

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Вроде бы стандартное поздравление, но в качестве открытки Наталья Рудова разместила Интернете свое фото откровенного содержания. Звезда кино запечатлелась в суперкороткой юбке, да к тому же высоко задрала коленки в ней. Одежда сползла вниз, показав ее телеса там, где обычно их прикрывают.