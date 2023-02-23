Идиллия: Савельева запечатлела Сафонова на побережье в Израиле с подросшим сыном на плечах

Примечательно, что Савельева все чаще делится кадрами из Израиля. На этот раз она засняла Сафонова на прогулке с подросшим сыном. Актер усадил наследника себе на плечи. Они любовались морским прибоем. Оделись они достаточно тепло, не обошлись без теплых курток.

«Когда не нужно слов», – заявила звезда.

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