Идиллия: Савельева запечатлела Сафонова на побережье в Израиле с подросшим сыном на плечах

Саша Савельева уже давно стала популярной певицей. Она много лет выступала с группой «Фабрика». Артистка решила уйти из коллектива, когда была беременна. Теперь у нее уже растет сын Леон. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым она снимает клипы. Но недавно звездная семья улетала в Израиль. Они обосновались в городе с выходом к морю.
Примечательно, что Савельева все чаще делится кадрами из Израиля. На этот раз она засняла Сафонова на прогулке с подросшим сыном. Актер усадил наследника себе на плечи. Они любовались морским прибоем. Оделись они достаточно тепло, не обошлись без теплых курток.
«Когда не нужно слов», – заявила звезда.
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Кирилл Сафонов с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие считают, что мальчик растет копией отца. Однако супруги до сих пор скрывают лицо Леона. Пока Савельева предпочитает оберегать его от лишнего внимания общественности.