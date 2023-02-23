Клава Кока в корсете цвета Барби обнажила «бугры страсти»: не скрыла свои аппетитные формы на сцене

На этот раз Кока приехала в Орел. Она вышла на сцену в розовых брюках и корсете цвета Барби. Певица подчеркнула свою талию. Она решила снять видео прямо во время выступления. Артистка засветила свое пышное декольте во всей красе. Клава обнажила полушария груди и свою глубокую ложбинку.

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