Клава Кока в корсете цвета Барби обнажила «бугры страсти»: не скрыла свои аппетитные формы на сцене

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она не перестает создавать новые треки и облачаться в яркие образы. Певица мечтает о свадьбе и порой привлекает внимание потенциальных женихов. Она возобновила гастроли после отпуска в Дубае. То и дело артистка хвастается достоинствами своей фигуры.
На этот раз Кока приехала в Орел. Она вышла на сцену в розовых брюках и корсете цвета Барби. Певица подчеркнула свою талию. Она решила снять видео прямо во время выступления. Артистка засветила свое пышное декольте во всей красе. Клава обнажила полушария груди и свою глубокую ложбинку.
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Поклонники были сражены. Многие отметили, то Клава выглядит соблазнительно. «Ох, какие формы», «Милые наряды вас только красят», «Какая сочная блондинка», «А тут есть, чем любоваться», «Просто богиня», «Ну тут есть, на что смотреть», «Горячо! Прям челюсть отвисла», — стали писать пользователи Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды