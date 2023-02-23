«Булками» вверх: Нюша в микро-шортах встала на руки, сразив видом своих «аппетиток»

Нюша продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых популярных певиц в стране. Однако в последние годы артистка стала реже давать концерты. Она родила второго ребенка и переехала в Дубай. Но в последнее время звезда все чаще хвастается своей фигурой. Она активно занимается спортом.
На этот раз Нюша решила поделиться домашним фото. Она устроила себе спонтанную тренировку. Певица в футболке и микро-шортиках встала на руки. Она выставила напоказ свою пятую точку. Наряд лишь подчеркнул ее округлые ягодицы. Звезда в свои 32 года похвасталась подтянутой формой. Она сразила поклонников.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети стали писать ей комплименты. Но некоторые осудили звезду за смелый кадр. «Ого, какой вид», «Скоро на стену залезет», «Ох, вот красотка», «Тут такие формы соблазнительные», «И зачем такое показывать?», «Ну шортики тут не лишние», «Вот это мамочка», — стали писать пользователи Сети.