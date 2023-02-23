«Булками» вверх: Нюша в микро-шортах встала на руки, сразив видом своих «аппетиток»

На этот раз Нюша решила поделиться домашним фото. Она устроила себе спонтанную тренировку. Певица в футболке и микро-шортиках встала на руки. Она выставила напоказ свою пятую точку. Наряд лишь подчеркнул ее округлые ягодицы. Звезда в свои 32 года похвасталась подтянутой формой. Она сразила поклонников.

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