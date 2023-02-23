Кристина Асмус засветила грудь в намокшем лифчике: с волос стекла водичка прямо на прелести фигуры

На этот раз Асмус провела отпуск в Египте. Она призналась, что отдыхала с возлюбленным. Певица предпочла выложить пикантные фото. Она прошлась по побережью в спортивном топе и с мокрой головой. Ее наряд намок в интимных местах. Кристина засветила свою грудь. Ее ни капли не смутил откровенный вид.

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