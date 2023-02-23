Кристина Асмус засветила грудь в намокшем лифчике: с волос стекла водичка прямо на прелести фигуры

Кристина Асмус уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают по роли в сериале «Интерны», но с тех пор она повзрослела и успела сняться в более серьезных проектах. Не раз актрисе доводилось сниматься в постельных сценах. А после развода с Гариком Харламовым на нее обращено еще больше внимания публики.
На этот раз Асмус провела отпуск в Египте. Она призналась, что отдыхала с возлюбленным. Певица предпочла выложить пикантные фото. Она прошлась по побережью в спортивном топе и с мокрой головой. Ее наряд намок в интимных местах. Кристина засветила свою грудь. Ее ни капли не смутил откровенный вид.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были изумлены. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. «Без Гарика вы стали свободней и ярче», «Ножки, конечно идеальны», «Красивая девушка», «Лучше Кристины только мокрая Кристина», «Ой, все видно», «Мокрая такая», «Когда уже не знает, что показать», — написали подписчики.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды